Шотландский футбол продлил карантин

Новости спорта:В Шотландии продлили приостановку сезона до 10 июня.

Перерыв в шотландском футболе был продлен, как минимум, до 10 июня из-за коронавируса. Футбол на всех уровнях в стране остановился 13 марта и второй раз продлевается из-за пандемии COVID-19.

После оценки текущей ситуации и сопутствующих факторов, в Шотландии подсчитали, что сезон возобновится не ранее 10 июня. Также была идея последовать примеру Бельгии о досрочном прекращении и присвоить чемпионство текущему лидеру ШПЛ. Однако, после того, как УЕФА пригрозил не допустить такие команды в еврокубки, в Шотландии думают продолжить сезон.

"Мы единогласно решили продлить перерыв на всех уровнях футбола, как минимум, до 10 июня", - заявили в Шотландской футбольной ассоциации.

Решение было принято сегодня на видеоконференции, на которой обсуждались текущие рекомендации властей по борьбе с пандемией.