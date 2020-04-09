Основные изменения правил футбола (список)

Новости спорта:Список главных изменений в футбольные правила от IFAB.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), организация, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, опубликовал список изменений, которые вступят в силу с сезона 2020/21.

Обычно изменения в правила, принятые IFAB зачастую в начале года, вступают в силу с 1 июня текущего года. Однако из-за пандемии коронавируса это произойдет позже, после официального завершения сезона 2019/20 (который на сегодня является бессрочным).

IFAB принял изменения в ряде правил (Правила 1, 2, 4, 10, 11, 12, 14), внес изменения в протокол VAR, словарь футбольных терминов и практические рекомендации.

1. Игра рукой

Новшество: IFAB внес в правила уточнение о том, какую часть руки относить к игре рукой, а какую — нет. Нарушение правил фиксируется при игре рукой частью конечности от нижней части подмышки и ниже. Для наглядности в правила футбола добавлена иллюстрация.

Как было: На усмотрение арбитра и его трактовку анатомии.

2. Игра рукой в атаке

Новшество: Смягчили правило определения игры рукой в атаке. Внесены несколько уточнений в Правило 12, которые призваны указать, что нарушением считается любая игра рукой (даже неумышленная), если забит гол или создан голевой момент сразу же (немедленно) после касания руки игроком или его партнером по команде. Если же после касания руки до взятия ворот или голевого момента сделано несколько передач или мяч прошел еще определенную дистанцию (с помощью паса или дриблинга), то игра рукой не фиксируется.

Таким образом, убрана небольшая “размытость” текущей редакции, в которой на усмотрение арбитра отдан отрезок времени до голевого момента (2 секунды, 10 или 30 секунд), хотя все равно споры в некоторых случаях не уйдут. И добавлена возможность касания руки партнером перед голевым моментом.

Как было: Не было указано, что голевой момент может произойти не только после касания рукой игрока, создавшего голевой момент, но и касания партнера. Кроме того, не было упоминания “срочности” создания такого момента.

3. Ужесточение наказания вратаря за повторное касание мяча

Новшество: Вратарь отныне может быть предупрежден или удален за повторное касание мяча (до касания мяча партнером) при возобновлении игры, если голкипер срывает потенциально опасную атаку или голевой момент.

Как было: Сейчас назначается свободный удар без предъявления карточек.

4. Отмена отложенной желтой карточки

Новшество: IFAB отменил отложенную желтую карточку, которую должен был получить игрок за срыв перспективной атаки, если атакующая команда произвела “быстрый” розыгрыш штрафного удара. Такое смягчение добавлено, чтобы сделать логичнее данный пункт правила, при котором если арбитр собирался показать красную карточку за срыв перспективной атаки, он при следующей остановке покажет лишь предупреждение.

Как было: Не было уточнения об отмене желтой карточки в случае “быстрого” штрафного.

5. Желтая карточка за несоблюдение дистанции при спорном мяче

Новшество: Теперь можно получить предупреждение, если не отошел на 4 метра при введении спорного мяча в игру.

Как было: Раньше можно было получить карточку при несоблюдении дистанции при угловом, штрафном ударе или ауте.

6. Карточка за любой вид срыва атаки

Новшество: Желтая карточка теперь будет выдаваться за любой вид нарушения при срыве перспективной атаки — не только за фол, но и за, например, повторное касание мяча при розыгрыше.

Как было: Раньше карточка причиталась за только за фол.

7. Офсайд при умышленной игре в мяч

Новшество: Изменен пункт об определении офсайда у игрока атаки, находящегося в положении вне игры, к которому мяч попал после умышленной игры со стороны игрока обороны. Добавлено, что игрок атаки НЕ считается в офсайде не только во время “законной” умышленной игры (ногой, головой и т.д.), а и при “незаконной” умышленной игре рукой. Таким образом, IFAB уберет преимущество у обороняющейся команды.

Как было: Игрок атаки не считался в офсайде в случае умышленной игры в мяч футболиста обороны, однако не упоминалась игра рукой, которая давала преимущество обороняющейся команде.

Напомним, что текущее правило стало известным объектом рассмотрения в Favbet Лиге в матче Шахтера и Десны. Гол Десны был отменен с помощью VAR: оказалось, что игроки Десны дважды находились в офсайде, а в первом из случаев офсайд был правомерным благодаря неумышленной игре в мяч игрока обороняющейся команды (Евгения Коноплянки).

8. Розыгрыш штрафного (свободного) удара и удара от ворот с вратарем

Новшество: Убрана хитрость, которую футболисты придумали в первые же дни после внедрения нововведения летом 2019 года. Если вратарь подсекает мяч при розыгрыше и полевой игрок возвращает мяч обратно киперу головой или грудью — удар должен быть повторен. Наказания при первом случае не предусмотрено, но при повторении игрок будет наказан.

Как было: футболисты хитро использовали нововведение, что розыгрыш мяча ударом от ворот теперь можно проводить в пределах штрафной площади. Это позволяет эффективно уходить от прессинга соперника.

9. Желтые карточки не переносятся на серию пенальти

Новшество: Дописано уточнение к пункту 3 Правила 10, который регламентирует серию послематчевых 11-метровых. А именно дописано такое предложение: “Игроку, удаленному во время матча, не разрешается принимать участие (в серии пенальти); устные предупреждения и желтые карточки, вынесенные во время матча, не переносятся на серию пенальти”.

Первая часть дописки кажется банальной, однако IFAB теперь в целом подчеркивает в правилах, что серия пенальти не является частью матча. Если игрок удален в основное или дополнительное время, он не может взять участие в серии пенальти (которая происходит де-юре после матча). При этом желтые карточки и устные предупреждения не переносятся на серию пенальти — если игрок получит вторую желтую во время серии, он не будет удален.

Как было: Без этой дописки игрок мог быть удален за вторую желтую карточку во время серии пенальти.

10. Изменение наказаний вратарю и бьющему пенальти

Новшество:

1. Смягчили наказание вратаря за нарушение правил во время пробития 11-метровых (как в матче, так и в серии пенальти). Ранее правила предписывали наказать голкипера желтой карточкой за первое же нарушение (если удар перебивается). Теперь арбитр при первом нарушении сделает устное предупреждение и лишь затем накажет желтой карточкой при повторном нарушении.

2. Если голкипер и бьющий нарушают правила одновременно, удар считается исполненным (нереализованным), а бьющий игрок наказывается предупреждением. Наказание бьющего за нарушение усилено, потому как его обманные действия могут привести к нарушению правил со стороны вратаря, который может покинуть линию ворот из-за действий бьющего.

3. Изменен алгоритм наказаний вратаря при нарушении. Как уже было отмечено выше, если после нарушения правил вратарем удар перебивается, голкипер при первом нарушении получает лишь устное предупреждение. При этом не каждый неуспешный пенальти теперь будет перебит. Если мяч летит мимо или отлетает в поле от штанги или перекладины, то удар будет перебит только в случае, если нарушение вратаря оказало серьезное влияние на пробивающего.

Как было:

1. Вратарь должен был быть наказан желтой карточкой при первом же нарушении.

2. Если вратарь и бьющий нарушают одновременно, в текущей редакции правил если удар реализован, он отменяется, если не реализован — удар выполняется снова, а вратарь и бьющий игрок получают по желтой карточке.

3. Если при пенальти взятия ворот не было, то в любом случае арбитр должен был назначить перебитие 11-метрового (независимо от того, сэйв это или попадание в стойку).

11. Изменения в пункт о VAR

Новшество:

1. При вынесении решения только с помощью видеоассистента VAR (без просмотра момента) арбитр может показать знак “телевизора” лишь раз при вынесении вердикта по итогу решения с помощью VAR. Знак “телевизора” может быть показан больше раз, если перед этим игра не была остановлена арбитром, и он сигнализирует об остановке игры для использования видеоассистента.

2. Убрано уточнение, что видеоассистент VAR рассказывает арбитру то, что видит на видео, а не то, какое решение следует принять.

3. Небольшое уточнение, что для субъективных решений в матче следует применять видеопросмотр по телевизору (on-field review, OFR). Субъективными решениями является те, в которых нужна оценка действий игрока со стороны арбитра (интенсивность нарушения (тянуло ли нарушение на желтую/красную карточку), помехи при офсайде (например, мешал ли игрок обзору вратаря), трактовка игры рукой (не сам факт попадания в руку)).

Как было:

1. Арбитру следовало отдельно указать характерным жестом (знак очертаний телевизора), что VAR оценивает эпизод. Этот абзац убран. Теперь арбитр слушает помощника и затем один раз показывает, что решение принято по подсказке видеоассистента.

2. Было уточнение, что VAR не подсказывает арбитру решение, а лишь рассказывает, что увидел на видео.

3. Убрано одно слово: для субъективных решений в матче было “часто уместно” применять видеопросмотр по телевизору (on-field review, OFR). Теперь просто “уместно”.

12. Добавление стандарта FIFA Quality для EPTS

Новшество: в правиле 4 (Экипировка игроков) появилось очень серьезное дополнение. В пункте 4 данного правила, где описано использование электронных систем выступления и слежения (EPTS). К стандарту IMS (International Match Standard) в правила официально добавлен второй стандарт: FIFA Quality. Это серьезно расширит спектр возможностей футбольных команд и турниров по использованию электронных систем EPTS (носимых и оптических), так как ФИФА активно проводит сертификацию по своему стандарту.

Как было: Раньше у стандарта IMS в правилах футбола была своего рода “монополия” на EPTS.