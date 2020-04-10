Месси рассказал о своих кумирах в Барселоне

Новости спорта:Лидер "Барселоны" Лионель Месси - о своем отношении к Тьерри Анри.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси вспомнил переход в каталонский клуб Тьерри Анри в 2007 году:

"В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза.

Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде.

Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам забивать и убивать интригу в матче. Он производил впечатление, это естественно".

Ранее сообщалось о том, что Месси опередил Криштиану Роналду по общему заработку за сезон.