Роналду провел тренировку на стадионе

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл тренировку на стадионе в городе Фуншал на Мадейре во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сообщает Diário de Notícias Madeira.

Роналду с семьёй находится на Мадейре с 9 марта. Португальский форвард намерен вернуться в Турин на следующей неделе, чтобы продолжить тренировки с партнёрами по "Ювентусу".

Роналду выступает в составе "Ювентуса" с 2018 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).

No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c

— B3 (@b3naldo7) April 9, 2020