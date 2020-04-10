Джулай назвал неожиданный вариант альтернативы Михайличенко

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07:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Дмитрий Джулай настаивает на кандидатуре Игоря Костюка во главе киевского Динамо

Украинский комментатор и болельщик "Динамо" Дмитрий Джулай рассказал о том, кого хотел бы видеть главным тренером киевского клуба:

- Лет десять назад у меня была надежда, что у "Динамо" будет какой-то иностранный тренер. Но нет, сейчас нужно стараться быть реалистом.

Можно было бы говорить о возвращении Реброва, а в перспективе мне очень хотелось бы видеть тренером первой команды Игоря Костюка. Это если говорить про реалии, а не придумывать что-то и "тягать" разные фамилии.

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- Скрипник?

- Тоже вариант. Это человек, который работает рядом, и результаты которого ты видишь. Это может как-то повлиять. Скрипник действительно очень интересно работает.

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Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола, Дмитрий Джулай, Игорь Костюк.
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