Криштиану Роналду собрался в Италию

Новости спорта:Из Португалии в Италию возвращается Криштиану Роналду.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел тренировку на стадионе в своем родном городе Фуншале на острове Мадейра, сообщает местная пресса.

Роналду живет со своей семьей на Мадейре с 9 марта, когда чемпионат Италии прервался из-за пандемии коронавируса. Португалец нарушил карантин, на который были помещены все игроки "Ювентуса", аргументируя это тем, что должен позаботиться о своей больной матери.

На острове Криштиану изолировал себя со всей семьей в своем новом супер-роскошным доме стоимостью семь миллионов фунтов стерлингов. В доме есть два бассейна, поле для мини-футбола и великолепный вид на Атлантический океан.

Роналду планирует вернуться в Турин на следующей неделе и продолжить тренировки со своими товарищами по команде.

В этом сезоне португалец провел 22 матча в Серии А, забив 21 мяч и отдал три голевых передачи.