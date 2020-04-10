Панков рассказал о прибыльности и судьбе "Миля Beer Shop"

Новости спорта:Бар Артема Милевского закрылся и переезжает.

Пивбар Артема Милевского под названием "Миля Beer Shop", который открылся в прошлом году, переживает непростые времена. Некоторые СМИ пишут, что в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что бар не выдержал конкуренции.

Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял слухи.

"Мы закрыли "Миля Beer Shop" в связи с карантином. По окончанию карантина мы снова откроем наши двери. Только уже в другом месте. Не ведитесь на провокацию", – написал Панков.

Напомним, что «Миля Beer Shop» располагается по адресу проспект Петра Григоренко, 15.