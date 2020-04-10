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Экс-звезда Динамо намерен покинуть Бешикташ

Экс-звезда Динамо намерен покинуть Бешикташ
13:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Джермейн Ленс настроен летом покинуть Турцию, где выступает с 2018 года.

Бывший атакующий фланговый полузащитник "Динамо" Джермейн Ленс настроен ближайшим летом покинуть "Бешикташ" и вернуться в Нидерланды.

У 32-летнего футболиста есть два предложения от нидерландских клубов, однако их названия не раскрываются.

Отмечается, что Ленс рассчитывает на понимание со стороны руководства "Бешикташа", которое пойдет навстречу его пожеланиям и отпустит доигрывать на родину.

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В текущем сезоне на счету Ленса 22 матча, 1 гол и 2 результативные передачи за "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что виды на Ленса имеет московский "Локомотив", а также о желании руководства "Бешикташа" расстаться с легионером.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Джермейн Ленс.
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