Экс-звезда Динамо намерен покинуть Бешикташ

Новости спорта:Джермейн Ленс настроен летом покинуть Турцию, где выступает с 2018 года.

Бывший атакующий фланговый полузащитник "Динамо" Джермейн Ленс настроен ближайшим летом покинуть "Бешикташ" и вернуться в Нидерланды.

У 32-летнего футболиста есть два предложения от нидерландских клубов, однако их названия не раскрываются.

Отмечается, что Ленс рассчитывает на понимание со стороны руководства "Бешикташа", которое пойдет навстречу его пожеланиям и отпустит доигрывать на родину.

В текущем сезоне на счету Ленса 22 матча, 1 гол и 2 результативные передачи за "Бешикташ".

Ранее сообщалось, что виды на Ленса имеет московский "Локомотив", а также о желании руководства "Бешикташа" расстаться с легионером.