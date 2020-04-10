МЮ намерен продлить аренду забивного форварда из Китая

Новости спорта:МЮ рассматривает вариант с продлением аренды Одиона Игало

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с продлением аренды нападающего Одиона Игало.

Арендное соглашение манкунианцев с китайским Шанхай Шеньхуа рассчитано до 30 мая и потенциально не сможет покрыть остаток сезона в английской Премьер-лиге, приостановленной из-за пандемии коронавируса.

Юнайтед также не исключает вариант с подписанием полноценного контракта с нигерийцем, но все будет зависеть от желания китайской стороны расстаться с игроком.

С момента своего переезда в Манчестер в январе Игало забил за новый клуб 4 гола в 8 матчах во всех турнирах.

На бессрочную паузу в Премьер-лиге команда Оле-Гуннара Сульшера ушла на пятом месте в турнирной таблице.