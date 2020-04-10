Европейские гранды нацелились на защитника Арсенала

Новости спорта:Защитник Арсенала Эктор Бельерин может продолжить карьеру в Атлетико, Севилье или Интере.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин попал в сферу интересов нескольких европейских клубов. В подписании 25-летнего испанца заинтересованы Атлетико, Севилья и Интер.

Атлетико еще минувшим летом хотел подписать Бельерина, включив в сделку полузащитника Витоло, но трансфер не состоялся. Севилья же намерена подписать Эктора, чтобы усилить правый фланг защиты. В нынешнем сезоне на позиции правого защитника за нервионцев играет 34-летний Хесус Навас.

Контракт Бельерина с Арсеналом истекает в июне 2023 года. Испанец готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в другом клубе.

Бельерин в текущем сезоне провел 16 матчей за Арсенал, пропустив часть кампании из-за травм. На счету воспитанника Барселоны один гол и две результативных передачи.

Отметим, что чемпионаты Англии, Испании и Италии приостановлены из-за пандемии коронавируса.