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"Фейковые новости": Месси отреагировал на переход в Интер

"Фейковые новости": Месси отреагировал на переход в Интер
08:43 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Лионель Месси развеял слухи о переходе в Интер или Ньюэллз Олд Бойз.

Нападающий Барселоны Лионель Месси опроверг информацию о своем переходе в Интер или Ньюэллз Олд Бойз (родной клуб аргентинца). В последние дни некоторые СМИ в Италии, Испании и Аргентине сообщали о возможном трансфере капитана каталонцев.

"Это фейковые новости [слухи о переходе в Интер]. Информация в СМИ о Ньюэллзе также была ложной. К счастью, им никто не верит", — написал Месси в Instagram.

Также Месси опроверг информацию о том, что он заплатил более четырех миллионов евро за освобождения бывшего одноклубника Роналдиньо из тюрьмы в Парагвае.

Трансферная стоимость Месси рекордно упала

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Месси. Это один из приоритетов для каталонского клуба. Соглашение аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. Лео может расторгнуть его в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, ФК Ньюэллз Олд Бойз.
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