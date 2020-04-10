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Морозюк: Никто не любит Динамо так, как Суркис

Морозюк: Никто не любит Динамо так, как Суркис
09:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Николай Морозюк рассказал о том, как он относится к президенту киевского клуба Игорю Суркису.

Бывший защитник "Динамо" Николай Морозюк рассказал о том, как он относится к президенту киевского клуба Игорю Суркису:

"У меня большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было «Динамо». Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил намного большего.

Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так как он любит эту команду – не любит никто. Он заслужил намного большего как президент «Динамо".

Морозюк: Шахтер выиграл бы чемпионат Турции

Ранее Морозюк рассказал об атмосфере в Турции во время карантина.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Игорь Суркис, ФК Динамо (Киев), Николай Морозюк.
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