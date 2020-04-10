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Кризис в Барселоне: почему уходят директора

Кризис в Барселоне: почему уходят директора
09:45 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Шесть членов совета директоров Барселоны покидают свои должности.

В отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас, у которых случился конфликт с президентом каталонцев Жозепом Бартомеу, а также директора – Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт – и секретарь правления – Жорди Класамилья.

Причиной отставки они называют плохое управление кризисом в "Барселоне", дело, связанное с аккаунтами в социальных сетях, а также будущее клуба после пандемии коронавируса.

"Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту Бартомеу о решении немедленно и бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов в будущем и особенно после окончания пандемии.

Евробаскет-2021 перенесен на год

Хотим подчеркнуть наше разочарование по поводу инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного в прессе как Barçagate.

Желаем, чтобы после аудита со стороны PricewaterhouseCoopers отчетность была передана тем, кому положено.

И наконец, мы хотим поблагодарить директоров и выразить благодарность нашим коллегам по совету директоров, которые посвятили свою энергию и силу на благо "Барселоны".

Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы с удовольствием служили любимой "Барсе", – говорится в заявлении об отставке.

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Испания, ФК Барселона, Ла Лига, Примера.
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