Барселона и Ман Сити готовят грандиозный обмен футболистами

Новости спорта:Ман Сити и Барселона обсудят обмен Жоау Канселу на Нелсона Семеду.

Барселона и Манчестер Сити рассматривают вариант с обменом защитниками в ближайшее трансферное окно. В Испанию отправится Жоау Канселу, а в обратном направлении — Нелсон Семеду.

Канселу присоединился к Ман Сити летом прошлого года из Ювентуса в рамках обмена на Данило. 25-летний португалец в нынешнем сезоне провел 24 матча за Горожан, отличившись одним голом и одним ассистом.

Семеду выступает за Барселону с 2017 года. На счету 26-летнего защитника 29 поединков за каталонцев в текущем сезоне и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить контракт с Семеду. Интерес к португальцу проявляют Бавария и Интер.

Ман Сити идет на втором месте АПЛ, Барселона возглавляет Ла Лигу. Чемпионаты Англии и Испании приостановлены в связи с пандемией коронавируса.