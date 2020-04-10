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Барселона и Ман Сити готовят грандиозный обмен футболистами

Барселона и Ман Сити готовят грандиозный обмен футболистами
09:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Ман Сити и Барселона обсудят обмен Жоау Канселу на Нелсона Семеду.

Барселона и Манчестер Сити рассматривают вариант с обменом защитниками в ближайшее трансферное окно. В Испанию отправится Жоау Канселу, а в обратном направлении — Нелсон Семеду.

Канселу присоединился к Ман Сити летом прошлого года из Ювентуса в рамках обмена на Данило. 25-летний португалец в нынешнем сезоне провел 24 матча за Горожан, отличившись одним голом и одним ассистом.

Семеду выступает за Барселону с 2017 года. На счету 26-летнего защитника 29 поединков за каталонцев в текущем сезоне и пять результативных передач.

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Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить контракт с Семеду. Интерес к португальцу проявляют Бавария и Интер.

Ман Сити идет на втором месте АПЛ, Барселона возглавляет Ла Лигу. Чемпионаты Англии и Испании приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Жоау Канселу, Нелсон Семеду.
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