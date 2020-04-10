Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"

Новости спорта:Звездный бразильский футболист Нери Кастильо вспомнил времена Шахтера.

Одни из героев Кубка Америки-2007 Нери Кастильо вспомнил, как перешел в донецкий "Шахтер", допустив, как он считает, самую большую ошибку в своей карьере.

Напомним, что трансфер мексиканского футболиста из греческого "Олимпиакоса" был осуществлен в конце июля 2007 года. Горняки заплатили тогда 20 млн евро.

- Я вернулся с Кубка Америки, моя жена была беременна, и у нас было несколько дней отпуска на Сантарини, прежде чем я должен был прибыть в расположение "Олимпиакоса". Президент "Шахтера" дал мне чистый лист бумаги и сказал написать любую сумму. Он сказал, что с греческим клубом уже все улажено, осталось только договориться нам. На что я ему ответил: "Отпусти меня, друг, я в отпуске и не собираюсь покидать "Олимпиакос", - вспоминает Кастильо.

Тем не менее, по словам футболиста, греческий клуб, никогда ранее не получавший за трансфер такие деньги, не хотел упускать такого случая.

- Определенно, они хотели меня продать, и я вынужден был согласиться. Только я, мой отец и президент "Олимпиакоса" знают, с каким давлением мне пришлось столкнуться. Я уехал в Донецк с черным сердцем. Мне было тяжело психологически, а потом стало только хуже. Было холодно, а это никому не нравилось. А потом в один год умерли мои родители, и Мирча Луческу не отпустил меня на похороны. Я был в "Шахтере" и каждый день думал, как бы мне вернуться в "Олимпиакос", - заявил Нери Кастильо в интервью мексиканской прессе.