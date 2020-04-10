Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
WWFC - трамплин к UFC: почему ММА лучший спорт Украины
Евробаскет-2021 перенесен на год
Евробаскет-2021 перенесен на год

Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"

Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"
11:02 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Звездный бразильский футболист Нери Кастильо вспомнил времена Шахтера.

Одни из героев Кубка Америки-2007 Нери Кастильо вспомнил, как перешел в донецкий "Шахтер", допустив, как он считает, самую большую ошибку в своей карьере.

Напомним, что трансфер мексиканского футболиста из греческого "Олимпиакоса" был осуществлен в конце июля 2007 года. Горняки заплатили тогда 20 млн евро.

- Я вернулся с Кубка Америки, моя жена была беременна, и у нас было несколько дней отпуска на Сантарини, прежде чем я должен был прибыть в расположение "Олимпиакоса". Президент "Шахтера" дал мне чистый лист бумаги и сказал написать любую сумму. Он сказал, что с греческим клубом уже все улажено, осталось только договориться нам. На что я ему ответил: "Отпусти меня, друг, я в отпуске и не собираюсь покидать "Олимпиакос", - вспоминает Кастильо.

Тем не менее, по словам футболиста, греческий клуб, никогда ранее не получавший за трансфер такие деньги, не хотел упускать такого случая.

Евробаскет-2021 перенесен на год

- Определенно, они хотели меня продать, и я вынужден был согласиться. Только я, мой отец и президент "Олимпиакоса" знают, с каким давлением мне пришлось столкнуться. Я уехал в Донецк с черным сердцем. Мне было тяжело психологически, а потом стало только хуже. Было холодно, а это никому не нравилось. А потом в один год умерли мои родители, и Мирча Луческу не отпустил меня на похороны. Я был в "Шахтере" и каждый день думал, как бы мне вернуться в "Олимпиакос", - заявил Нери Кастильо в интервью мексиканской прессе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Сборная Бразилии, УПЛ, Нери Кастильо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
02 Основные изменения правил футбола (список)
03 Трансферная стоимость Месси рекордно упала
04 "Никогда не подружимся": Бетербиев пролил свет на отношения с Биволом
05 Победительница юниорского Уимблдона снялась обнаженной (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь