Футболист разбил окно во время тренировки

Новости спорта:Футболист неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Нападающий "Астон Виллы" Рашайан Эпбарн-Мёрфи, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Дерби Каунти", неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

21-летний английский футболист чеканил мяч и периодически бил им в стену собственного дома. После одного из таких ударов мяч угодил в окно на втором этаже, и стекло разбилось, а вниз посыпались осколки. Форвард схватился за голову и несколько секунд смотрел на результат своего занятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Can’t even get anyone to fix that anytime soon Публикация от Rush (@hepburnmurphy29_) 8 Апр 2020 в 8:30 PDT

"Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время", — написал Эпбарн-Мёрфи в своём "инстаграме".