Футболист разбил окно во время тренировки

Нападающий "Астон Виллы" Рашайан Эпбарн-Мёрфи, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Дерби Каунти", неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
21-летний английский футболист чеканил мяч и периодически бил им в стену собственного дома. После одного из таких ударов мяч угодил в окно на втором этаже, и стекло разбилось, а вниз посыпались осколки. Форвард схватился за голову и несколько секунд смотрел на результат своего занятия.
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"Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время", — написал Эпбарн-Мёрфи в своём "инстаграме".