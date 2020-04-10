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Футболист разбил окно во время тренировки

Футболист разбил окно во время тренировки
12:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболист неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

Нападающий "Астон Виллы" Рашайан Эпбарн-Мёрфи, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Дерби Каунти", неудачно потренировался во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.

21-летний английский футболист чеканил мяч и периодически бил им в стену собственного дома. После одного из таких ударов мяч угодил в окно на втором этаже, и стекло разбилось, а вниз посыпались осколки. Форвард схватился за голову и несколько секунд смотрел на результат своего занятия.

 
 
 
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Can’t even get anyone to fix that anytime soon

Публикация от Rush (@hepburnmurphy29_)

Евробаскет-2021 перенесен на год

"Я даже не могу вызвать кого-нибудь, чтобы починить это в ближайшее время", — написал Эпбарн-Мёрфи в своём "инстаграме".

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Все по теме:

ФК Астон Вилла, АПЛ, Новости футбола, Рашайан Эпбарн-Мёрфи.
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