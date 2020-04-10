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Артета рассказал, как у него обнаружили коронавирус

Артета рассказал, как у него обнаружили коронавирус
13:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Микель Артета рассказал, как почувствовал, что заражен коронавирусом.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал свое самочувствие после перенесенного коронавируса, а также рассказал, когда почувствовал симптомы болезни.

"Либо мой вирус не был очень сильным, либо моя иммунная система была довольно хорошей

В тот же день, когда нам сказали, что мы подвергаемся риску из-за общения с владельцем Олимпиакоса, у меня начали проявляться некоторые симптомы.

Я чувствовал огромную ответственность, так как знал, что на следующий день мы играем с Манчестер Сити. У меня было ощущение, что что-то не так. Мы должны были прояснить. Мы поговорили с Премьер-лигой, потому что понимали, что можем подставить людей.

Артета: У Арсенала есть два-три разных сценария

Я позвал доктора и генерального директора к себе домой, описав им ситуацию и опасения из-за моих симптомов. У нас были игроки, которые контактировали со мной, поэтому мы согласились, что не можем в одиночку принять это решение. Мы связались с Премьер-Лигой и Манчестер Сити, чтобы защитить каждого. Мы приняли правильное решение.

Сейчас чувствую себя очень хорошо, полностью выздоровевшим. Мне понадобилась неделя, чтобы справиться с симптомами вируса. Затем я заразил свою жену и еще одного человека, живущего с нами. Но мы все в порядке, мы переболели уже", - рассказал Артета в интервью Sky Sports.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Микель Артета, Covid-2019.
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