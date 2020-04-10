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Пятница, 10.04.2020
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Чемпион мира по футболу госпитализирован с коронавирусом

Чемпион мира по футболу госпитализирован с коронавирусом
14:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Норман Хантер попал в больницу после положительного теста на COVID-2019.

Бывший футболист сборной Англии и "Лидс Юнайтед" Норман Хантер попал в больницу после того, как результат его теста на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается на официальном сайте "Лидса".

"Мы хотели бы воспользоваться возможностью и напомнить общественности и СМИ, они нужно уважать Нормана и его семью и оставить им личное пространство, необходимое в это тяжёлое время. Продолжай бороться, Норман, мы все с тобой", – сказано в заявлении.

76-летний Хантер — чемпион мира 1966 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 1968 года. Хантер выступал за "Лидс" с 1962 по 1976 год, дважды становился чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Англии. В 1988 занимал пост исполняющего обязанности главного тренера клуба.

Ранее в футболе изменили некоторые правила.

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Сборная Англии, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-2019, Норман Хантер.
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