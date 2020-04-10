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Роналду назвал сборную из одноклубников за всю карьеру

Роналду назвал сборную из одноклубников за всю карьеру
16:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В этот состав не смог попасть ни один футболист нынешней команды португальца.

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду, который ранее выступал за Манчестер Юнайтед и мадридский Реал, решил составить свою сборную.

35-летний футболист выбрал в команду семь игроков из стана "сливочных" и четырех из МЮ. Интересно, что он не включил в этот состав представителей "старой синьоры".

Вратарь: Икер Касильяс.

Защитники: Джон О'ши, Рио Фердинанд, Серхио Рамос, Пепе, Марсело.

Полузащитники: Хаби Алонсо, Лука Модрич, Райан Гиггз.

Нападающие: Уэйн Руни, Карим Бензема.

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Также он выделил трех лучших: Карим Бензема, Серхио Рамос и Марсело.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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