СМИ: Нойер запросил у Баварии контракт на 20 млн евро в год

Вратарь Баварии Мануэль Нойер не может договориться с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает Bild
По информации источника, 34-летний футболист хочет соглашение сроком на 5 лет и требует зарплату больше 20 миллионов евро в год. Бавария, в свою очередь, готова предложить Нойеру контракт до 2023 года с возможностью его продления на один сезон.
Отмечается, что желание голкипера подписать контракт на таких финансовых условиях связано с тем, что его одноклубники Люка Эрнандес и Филиппе Коутиньо зарабатывают больше 20 млн евро в год.
В текущем сезоне немецкий голкипер провел 37 матчей, в которых он пропустил 38 мячей и отыграл 15 игр "на ноль".