СМИ: Нойер запросил у Баварии контракт на 20 млн евро в год

Новости спорта:Опытный голкипер Мануэль Нойер обозначил требования по новому финансовому соглашению.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер не может договориться с руководством клуба о продлении контракта. Об этом сообщает Bild

По информации источника, 34-летний футболист хочет соглашение сроком на 5 лет и требует зарплату больше 20 миллионов евро в год. Бавария, в свою очередь, готова предложить Нойеру контракт до 2023 года с возможностью его продления на один сезон.

Отмечается, что желание голкипера подписать контракт на таких финансовых условиях связано с тем, что его одноклубники Люка Эрнандес и Филиппе Коутиньо зарабатывают больше 20 млн евро в год.

В текущем сезоне немецкий голкипер провел 37 матчей, в которых он пропустил 38 мячей и отыграл 15 игр "на ноль".