Судьбу чемпионата Бельгии по футболу решат 24 апреля

Новости спорта:Бельгийская лига ждет рекомендаций от УЕФА.

Генеральную ассамблею клубов чемпионата Бельгии перенесли. На ней должны были проголосовать за досрочное окончание турнира, сообщает издание Het Laatste Nieuws.

Клубы планировали проголосовать 15 апреля, теперь их собрание состоится 24 апреля. Причина переноса кроется в запланированном на 23 апреля собрании исполнительного комитета УЕФА. Исполком должен определиться, как реагировать на досрочное завершение чемпионатов в Европе. В зависимости от решения УЕФА, бельгийские клубы и решать - доигрывать чемпионат или досрочно его завершать.

Напомним, в начале апреля клубы Бельгии поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи местной лиги. Чемпионом страны планировали назначить действующего лидера "Брюгге", в составе которого играет украинский защитник Эдуард Соболь.

УЕФА предоставил национальным ассоциациям время до 3 августа для завершения сезона в чемпионатах.