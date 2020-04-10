Вест Хэм до сих пор не выплатил всю сумму за трансфер Ярмоленко

Новости спорта:Летом 2018 года Андрей Ярмоленко перешел из "Боруссии" (Дортмунд) в "Вест Хэм" за 22 миллиона фунтов.

Клуб АПЛ "Вест Хэм" должен выплатить 70 миллионов фунтов за трансферы в 2018/19 годах. Среди них - переход украинского вингера Андрея Ярмоленко, сообщает Sport Arena.

Клуб опубликовал убыток 28 миллионов фунтов за последний отчетный период, несмотря на увеличение оборота на 15 миллионов. "Вест Хэм" все еще рассчитываются за покупки, которые совершили для тогдашнего главного тренера Мануэля Пеллегрини. В этот период, кроме украинца, клуб подписал дорогих Фелипе Андерсона и Папу Диопа.

Выплаты были распределены на длительный срок, что позволяло уменьшить нагрузку на клуб. Но во время кризиса из-за пандемии коронавируса старый долг команды существенно сказывается на финансах клуба.

Напомним, "Вест Хэм" занимает 16 место в АПЛ. Сезон в Англии, как и в большинстве стран мира, приостановлен из-за пандемии коронавируса.