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Полузащитник Динамо заинтересовал английский клуб

Полузащитник Динамо заинтересовал английский клуб
20:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Рединг заинтересован в услугах уругвайского полузащитника Динамо Карлоса Де Пены.

Карлос де Пена заинтересовал Рединг, сообщает Tean Talk.

По информации источника, "ройялс" – не единственные претенденты на 28-летнего футболиста.

О потенциальной сумме трансфера не сообщается. Известно, что Рединг хочет заполучить де Пену предстоящим летом.

Отметим, что де Пена уже выступал в Чемпионшипе – в сезоне-2015/16, будучи игроком Мидлсбро. Рединг занимает 14 место в Чемпионшипе в текущем сезоне.

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В сезоне-2019/20 де Пена провел 19 матчей в УПЛ: на его счету пять голов и четыре результативные передачи.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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