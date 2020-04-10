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Во Франции уже назначили дату старта следующего футбольного сезона

Во Франции уже назначили дату старта следующего футбольного сезона
20:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Стала известна предварительная дата начала новой кампании, которую может скорректировать ситуация с коронавирусом.

Лига футболистов-профессионалов Франции единогласно утвердила даты начала следующего сезона – 22 августа для Лиги 2 и 23 августа для Лиги 1, сообщает L`Equipe.

Однако это, в первую очередь, желание Лиги. На него может повлиять УЕФА, а также общая ситуация с пандемией коронавируса.

Ранее Лигу 2 планировалось начать 25 июля, а элитный дивизион – седьмого августа.

Основные изменения правил футбола (список).

На данный момент большинство команд Лиги 1 провели по 28 матчей. Лидирует ПСЖ, который в 27 турах набрал 68 очков, в то время как у идущего вторым Марселя 56 пунктов в 28 играх.

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Франция, Футбол, Лига 1, Коронавирус.
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