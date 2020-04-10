Роналду значительно "подешевел"

Новости спорта:Ценник на Криштиану Роналду отныне составляет 60 миллионов евро

После недавнего пересмотра стоимости всех футболистов мира порталом Transfermarkt, которая состоялась по причине пандемии коронавируса, контракт лидера "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценивается в 60 миллионов евро.

По сравнению с прежней оценкой, производимой порталом в декабре минувшего года, Роналду потерял в цене сразу 15 миллионов евро.

Интересно, что нынешняя стоимость Роналду – самая низкая для португальца за последние 12 лет.

В последний раз его контракт оценивался в 60 миллионов евро на финише выступлений Криштиану за "Манчестер Юнайтед" - летом 2008 года. После перехода в "Реал" в 2009-м стоимость Роналду выросла до 70 миллионов евро, и постепенно увеличивалась, пока не достигла пика в 120 миллионов в октябре 2014 года.