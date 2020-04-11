Роналду опубликовал чувствительные снимки, поддержав Италию и Португалию (Фото)

Новости спорта:Форвард призвал фанатов объединиться во время пандемии коронавируса.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду обратился к болельщикам по поводу ситуации с коронавирусом.

Футболист опубликовал в Twitter две фотографии в масках с флагами родной Португалии и Италии, где он выступает с 2018 года.

"В этот сложный для всего мира период важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - написал Роналду.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2020

Напомним, что по состоянию на вечер 10 апреля в мире зафиксированы 1 677 550 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Роналду в данный момент находится на карантине в семейном доме, который расположен на португальском острове Мадейра.