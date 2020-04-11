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Роналду опубликовал чувствительные снимки, поддержав Италию и Португалию (Фото)

Роналду опубликовал чувствительные снимки, поддержав Италию и Португалию (Фото)
07:51 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Форвард призвал фанатов объединиться во время пандемии коронавируса.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду обратился к болельщикам по поводу ситуации с коронавирусом.

Футболист опубликовал в Twitter две фотографии в масках с флагами родной Португалии и Италии, где он выступает с 2018 года.

"В этот сложный для всего мира период важно, чтобы мы объединились и поддержали друг друга. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - написал Роналду.

Роналду значительно "подешевел

Напомним, что по состоянию на вечер 10 апреля в мире зафиксированы 1 677 550 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Роналду в данный момент находится на карантине в семейном доме, который расположен на португальском острове Мадейра.

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Сборная Португалии, Сборная Италии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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