Левандовски выставил свою игровую футболку на аукцион (Фото)

Нападающий Баварии Роберт Левандовски выставил на аукцион свою игровую футболку с матча Бундеслиги против Шальке. В том поединке поляк оформил хет-трик.
Футболист принимает участие в проекте Less-App, поэтому вырученные за футболку средства пойдут на помощь польским больницам, которые, как и многие другие, столкнулись с пандемией коронавируса.
"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App. Деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
This is my jersey from the #Bundesliga match against @s04 in which I managed to score a hattrick I would like to donate this jersey for auction @less_app as part of the #lessappforhospitals campaign. The entire amount will be transferred to Polish hospitals #less link in bio
Less-App - это проект, занимающийся продажей вещей известных людей в целях благотворительности.
Отметим, что в Польше зафиксировано 5955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.