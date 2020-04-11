Левандовски выставил свою игровую футболку на аукцион (Фото)

Новости спорта:Польский футболист примет участие в борьбе с коронавирусом.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски выставил на аукцион свою игровую футболку с матча Бундеслиги против Шальке. В том поединке поляк оформил хет-трик.

Футболист принимает участие в проекте Less-App, поэтому вырученные за футболку средства пойдут на помощь польским больницам, которые, как и многие другие, столкнулись с пандемией коронавируса.

"Это моя футболка, в которой я отыграл матч Бундеслиги с Шальке. В этой игре я сделал хет-трик. Я выставляю ее на аукцион в рамках проекта Less-App. Деньги от продажи будут пожертвованы польским больницам", - написал Левандовски.

Less-App - это проект, занимающийся продажей вещей известных людей в целях благотворительности.

Отметим, что в Польше зафиксировано 5955 случаев заражения COVID-19, 181 случай завершился летальным исходом.