Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
"Нам позвонили сверху": Уайт отменил UFC 249 из-за коронавируса
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Коронавирус "отменил" очередной футбольный турнир
Президент WBC: Украина - будущее бокса
Президент WBC: Украина - будущее бокса

Легионер Динамо: Я тренируюсь на клубной базе

Легионер Динамо: Я тренируюсь на клубной базе
09:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Форвард киевского "Динамо" рассказал, как работает во время карантина.

20-летний нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший рассказал, как тренируется и чем заполняет свободное время в условиях карантина, а также признался, что очень соскучился по футболу.

"С моим коленом уже все в порядке (Каргбо получил повреждение внутренней боковой связки на зимних сборах. - Прим. ред.), я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке. Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю на Новопечерских Липках, недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для кора и колена.

В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения. Вчера тренировался на базе вместе с Бенито и Кадири, сегодня у нас отдых, а завтра снова вернемся к занятиям. Лично я не могу провести два дня подряд без тренировок, если пропускаю день, то на следующий должен потренироваться.

Вест Хэм Ярмоленко пойдет на снижение зарплаты

Тренировка на базе обычно занимает час и двадцать минут, а потом я еще дома делаю упражнения для укрепления мышц спины и пресса, ведь, к сожалению, сейчас мы не можем пользоваться тренажерным залом", - сказал Каргбо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Ибрагим Каргбо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон назвал величайшего боксера в истории
02 Юный талант Шахтер удивил волшебной техникой приема мяча (Видео)
03 Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
04 Полузащитник Динамо заинтересовал английский клуб
05 Конор Макгрегор призвал Ирландию закрыть границы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь