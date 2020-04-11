Рангник отреагировал на интерес Милана

Новости спорта:Немецкий тренер опроверг слухи о переезде на Сан-Сиро.

Бывший тренер РБ Лейпциг Ральф Рангник опроверг слухи о его переходе в Милан. В эфире телекомпании MDR немецкий специалист ответил на вопрос журналиста об итальянском клубе.

"Ничего особенного в этом нет. Когда-то был запрос от клуба, но никаких соглашений нет и говорить не о чем".

Ранее сообщалось, что Рангник остается приоритетным вариантом для Милана. Зимой стороны не договорились, но теперь переговоры между тренером и клубом Серии А возобновились.

В качестве альтернативы Рангнику руководство россонери рассматривает бывшего главного тренера Арсенала Унаи Эмери. Также существует вариант с приглашением другого испанского тренера Марселино Гарсии Тораля.

На данный момент Милан возглавляет Стефано Пиоли, который работает в клубе с октября прошлого года. Россонери идут на седьмом месте Серии А. Чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.