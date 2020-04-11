Милан намерен сохранить Ребича и Романьоли

Новости спорта:В клубе готовы пойти на финансовые потери ради лидеров команды.

Несмотря на нарастающий кризис в футболе из-за пандемии коронавируса, руководство Милана намерено удержать в своих рядах форварда Анте Ребича и защитника Алессио Романьоли.

Ребич в данный момент не принадлежит россонери, выступая за Милан на правах аренды из Айнтрахта. Итальянцы хотят выкупить контракт 26-летнего хорвата.

В Милане также заинтересованы в продлении контракта с Романьоли, которому могут повысить зарплату до 4,5 миллионов евро за сезон. Нынешнее соглашение рассчитано до 2022 года.

В текущем сезоне Серии А на счету Ребича 18 матчей за Милан (7 голов и 1 ассист), Романьоли сыграл в 29 поединках во всех турнирах.

Россонери находятся на седьмом месте турнирной таблицы Серии А, чемпионат приостановлен из-за коронавируса.