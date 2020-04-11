"Характер победителя": одноклубник Роналду рассказал об особенностях португальца

Новости спорта:Аарон Рэмси высказался о своем португальском одноклубнике Криштиану Роналду.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси рассказал о том, как усердно тренируется его партнер по команде Криштиану Роналду.

"Он исключительный спортсмен. Криштиану начинает день в тренажерном зале, а потом приходит на поле.

Он победитель. Роналду хочет выиграть каждую игру, даже самую незначительную, неважно, что она значит. На тренировках он всегда практикует свои штрафные удары и все остальное.

Думаю, не стоит и говорить, насколько он хорош и одержим своим делом. Роналду невероятен, он один из величайших игроков в истории футбола", - цитирует Рэмси Goal.