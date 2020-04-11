Бенфика повесила ценник на экс-звезду Шахтера

Новости спорта:Бенфика находится в поисках вариантов для нападающего Факундо Феррейры.

Бенфика находится в поисках вариантов для нападающего Факундо Феррейры и определились с его стоимостью.

Феррейра присоединился к Эспаньолу прошлым летом на правах аренды, однако испанский клуб не планирует выкупать на него права. Действующий контракт аргентинца с португальским клубом рассчитан до июня 2022 года.

Как сообщает издание AS, "орлы" хотят выручить за Феррейру около 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бело-синих", отличившись восемью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в подписании полузащитника Бенфики Лукаса Пакета.