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Демьяненко уходит из словацкой Нитры

Демьяненко уходит из словацкой Нитры
14:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Словацкий футбольный клуб "Нитра" и украинский тренер Анатолий Демьяненко прекратили сотрудничество.

Как стало известно Sport Arena, словацкая Нитра и украинский специалист Анатолий Демьяненко прекратили сотрудничество. Причины ухода пока остаются неизвестными.

Под руководством украинского тренера, словацкая команда сыграла четыре матча, добыв одну победу, один раз сыграв вничью. Еще два поединка Нитра проиграла.

60-летний Демьяненко возглавил Нитру в начале года. До этого он не тренировал на протяжении семи лет после того, как покинул Волынь в 2013 году.

Демьяненко известен по работе с Динамо — киевлян он возглавлял с 2005 по 2007 год. Позднее украинский тренер работал с азербайджанским Нефтчи и Насафом из Узбекистана.

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С Динамо Демьяненко выигрывал чемпионат, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины. С Насафом в 2011 году стал победителем Кубка АФК — второго по статусу клубного турнира Азии.

На момент остановки чемпионата Словакии Нитра занимает пятое место во второй шестерке команд.

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Словакия, Футбол, Анатолий Демьяненко, Новости футбола, ФК Нитра.
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