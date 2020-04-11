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Коноплянка: Тяжелый момент для всего мира

Коноплянка: Тяжелый момент для всего мира
15:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Вингер Евгений Коноплянка рассказал о подготовке в условиях карантина и целях команды.

Крайний полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поведал о том, как проходит тренировочный процесс в домашних условиях, а также рассказал, чего хотят добиться "горняки" по итогам сезона.

"Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным. Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем".

"Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть".

"Тренерский штаб нас контролирует. Дважды в неделю у нас видеотрансляция со всей командой: тренер дает все упражнения, мы повторяем. Такая работа длится 40 минут. У кого дома есть велосипед или беговая дорожка, их тоже используем. Плюс каждый день занимаемся индивидуально, не считая воскресенья, – выходной".

Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом

"Конец сезона? Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать", — цитирует Коноплянку официальный сайт дончан.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Коронавирус.
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