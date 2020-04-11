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Серия А может возобновиться в конце мая

Серия А может возобновиться в конце мая
16:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Милану, Интеру, Аталанте и Брешии при этом придется искать для себя нейтральные поля.

В связи с тем, что премьер-министр Италии Джузеппе Конти объявил, что после 3 мая карантин в стране может быть ослаблен, не исключено, что с 4 мая клубам Серии А разрешат начать тренировки — сообщает Football Italia.

Если это произойдет, то уже 31 мая прерванный сезон-2019/20 может возобновиться. При этом планируется, что он будет полностью завершен к 3 августа, если проводить туры через два дня на третий. Вопрос о зрителях на трибунах даже не обсуждается — все игры будут проходить за закрытыми дверями.

Однако предполагается, что клубам из Ломбардии, наиболее страдающего от коронавируса региона Италии — Милану, Интеру, Аталанте и Брешии, придется, по крайней мере поначалу, проводить домашние матчи на нейтральных полях где-то ближе к югу.

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На 21 апреля запланирована видеоконференция с участием представителей всех клубов, на которой предложенный план будет одобрен или отложен в зависимости от ситуации на Апеннинах.

Ранее сообщалось, что в оставшихся матчах первенства Серии А система VAR использоваться не будет.

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Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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