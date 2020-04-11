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Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча

Городея - Динамо Минск: видео онлайн-трансляция матча
17:10 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть прямую видео онлайн-трансляцию матч Высшей лиги Беларуси Городея - Динамо Минск.

Если не провалили, то очень неудачно начали чемпионат "Городея" и "Динамо" Минск.

В прошлом сезоне эти команды боролись за более высокие места, за еврокубки, столичный клуб финишировал четвертым, "Городея" заняла седьмое место. А в новом чемпионате после первых трех туров эти команды находятся в зоне вылета.

Прямая видеотрансляция матча (начало в 18:00 по киевскому времени)

Минчане проиграли в двух первых противостояниях первенства – брестскому "Руху" (0:1) и ФК "Минску" (2:3). Зато в прошлом третьем туре "Динамо" добыло первую победу и немного поправило свое положение. "Торпедо-БелАЗ" уступил минчанам 0:2, а украинец Артем Сухоцкий отыграл все 90 с лишним минут. Ожидаем его увидеть и в четвертом туре, Сухоцкого можно назвать игроком основы.

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В "Городее" нет украинских легионеров, да и вообще эта команда явный середняк Высшей лиги, звезд с неба не хватает. "Витебск" и "Шахтер" Солигорск обыграли подопечных Радушко – 0:1 и 0:2 соответственно. А вот неделю назад "Городея" справилась с "Белшина" 1:0.

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Футбол, ФК Динамо (Минск), Новости футбола, Высшая лига Беларуси, ФК Городея.
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