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Худжамов: Лунин может вырасти в звезду мирового масштаба

Худжамов: Лунин может вырасти в звезду мирового масштаба
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:По мнению Рустама Худжамова, "Реал" очень ценит, что Андрей Лунин скромный в жизни и уравновешенный на поле.

Бывший вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о сильных сторонах украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает Youtube-канал "Трендец".

"Уникальность Лунина в том, что в этом возрасте ему не снесло крышу от успеха. Чемпион мира, лучший вратарь этого чемпионата, "Реал". Это уникальный случай, когда человек попал в 20 лет в "Реал". От этого могло башню снести начисто. А он не обращает внимание, это супер.

По вратарскими качествам - он спокойный. Даже если случилась ошибка, он не реагирует на нее. Если произошло что-то суперклассное, отраженное, он тоже себя не заводит.

Думаю, в "Реале" обращают внимание на такое качество, как скромность. Как футболист ведет себя в повседневной жизни, это будет ассоциироваться с маркой "Реала". Но и перспектива. Если все сложится - Лунин вырастет в звезду мирового масштаба", - сказал Худжамов.

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Напомним, украинский вратарь Андрей Лунин в 2018 году подписал контракт с мадридским "Реалом". В этом сезоне он играл в аренде за "Вальядолид" и "Овьедо".

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Футбол, Рустам Худжамов, Новости футбола, Андрей Лунин.
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