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Луческу опроверг слова Нери Кастильо

Луческу опроверг слова Нери Кастильо
17:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Экс-тренер Шахтера Мирча Луческу категорически опроверг слова Нери Кастильо о том, что того не отпустили на похороны родителей.

Накануне вышло интервью Нери Кастильо, в котором он рассказал о том, что сильно не хотел переходить в Шахтер, а также обвинил Мирчу Луческу в том, что тот не отпустил его на похороны матери. Football.ua связался с Луческу, чтобы услышать его комментарий по этому поводу.

- Нери Кастильо недавно заявил, что вы не отпустили его из Шахтера на похороны матери. Это так?

- Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.

- Как вы думаете, почему он сказал это?

- Возможно, он не был доволен (?). Мы взяли его из Олимпиакоса как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.

Нери Кастильо назвал переход в Шахтер "самой большой ошибкой"

Я потом помог ему покинуть Шахтер. Я разговаривал с [тренером Манчестер Сити] Свеном-Ераном Эриксоном, чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее.

Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола, Нери Кастильо.
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