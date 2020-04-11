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Ювентус нацелился на лидера Челси

Ювентус нацелился на лидера Челси
17:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Н’Голо Канте в ближайшее межсезонье может сменить команду.

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Н’Голо Канте. Как сообщает Calciomercato, итальянцы хотят воспользоваться тем, что в Лондоне готовы продать одного из лучших в мире опорных хавбеков.

Заинтересованность в трансфере Канте проявляют также мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен". Трансферная стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.

Н’Голо выступает за "Челси" с лета 2016 года. За француза лондонский клуб заплатил "Лестер Сити" € 35,8 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В нынешнем сезоне Канте помог синим в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола.

"Челси", набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 29 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 14 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

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ФК Ювентус, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Н’Голо Канте.
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