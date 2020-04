Легендарный Гуллит назвал лучшего форварда всех времен

Бывший футболист сборной Нидерландов, Барселоны и других клубов Рууд Гуллит назвал лучшего нападающего в истории футбола.

"Ван Бастен был лучшим нападающим, которых когда-либо видел мир, человеком с естественным инстинктом побед.

Он мог делать такие вещи на одном квадратном метре поля, о которых другие игроки даже не могли мечтать", - признался Гуллит.

Ruud Gullit: “Marco van Basten was one of the best strikers the world has ever seen, a man with a natural scoring instinct. “He could do things on one square yard of grass another player couldn’t even dream of.” pic.twitter.com/zlOCpUcR4c