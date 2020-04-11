ВОЗ рекомендует Беларуси срочно отменять спортивные мероприятия

Новости спорта:В ВОЗ считают, что Беларусь входит в новую фазу вспышки коронавируса.

Беларусь вступает в новый этап вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик О'Коннор.

"Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса. Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер", - сказал Патрик О'Коннор на брифинге по итогам работы миссии.

"Мы видим рост заболеваемости в Беларуси. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "все мероприятия, которые предпринимаются в Беларуси, влияют на Европу и на весь мир". Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля - прим. ред.) мы увидели рост (количества инфицированных - прим. ред.) в два раза каждые два-три дня".

"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор.