Бэйлу комфортно в Мадриде, а Хамес ищет себе новый клуб

Новости спорта:Реал хочет продать обоих футболистов.

Руководство мадридского "Реала" в ближайшее трансферное окно планирует продать нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает AS.

Бэйл намерен остаться в "Реале". Он не хочет покидать Мадрид, где комфортно его семье. Контракт Гарета со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 30-летнего валлийца оценивается в € 32 млн.

Хамес, в отличие от Бэйла, готов покинуть "Реал". Его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с несколькими клуба, в числе которых "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

Соглашение Родригеса с мадридцами рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.