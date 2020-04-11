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Бэйлу комфортно в Мадриде, а Хамес ищет себе новый клуб

Бэйлу комфортно в Мадриде, а Хамес ищет себе новый клуб
20:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Реал хочет продать обоих футболистов.

Руководство мадридского "Реала" в ближайшее трансферное окно планирует продать нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает AS.

Бэйл намерен остаться в "Реале". Он не хочет покидать Мадрид, где комфортно его семье. Контракт Гарета со "сливочными" рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 30-летнего валлийца оценивается в € 32 млн.

Хамес, в отличие от Бэйла, готов покинуть "Реал". Его агент Жорже Мендеш уже провёл переговоры с несколькими клуба, в числе которых "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

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Соглашение Родригеса с мадридцами рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость 28-летнего колумбийца оценивается в € 32 млн.

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Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола, Хамес Родригес.
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