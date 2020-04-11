Вербич: Динамо должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов

Новости спорта:Беньямин Вербич считает, что "бело-синие" должны пройти в групповой этап главного еврокубка.

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал, чего ожидает от своего клуба в еврокубках.

"Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что Динамо должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с Динамо в ЛЧ".

Также словенский игрок рассказал, что его удивило больше всего в столице Украины.

"Меня удивил сам Киев, потому что это классный город. Здесь много красивых заведений, Днепр, ресторанов, Майдан, достопримечательностей с богатой историей, культурных мест", - приводит его слова официальный сайт клуба.

Ранее Вербич признался, что готов рассмотреть предложение от клубов из топ-5 лиг, отмечая при этом, что в стане "бело-синих" ему нравится.