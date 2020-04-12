Месси, Буффон, Шевчук и другие: Ротань назвал "команду мечты"

Новости спорта:Украинский специалист также не забыл в свою сборную включить Андрея Шевченко и самого себя.

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань решил собрать свою символическую сборную.

Наставник включил туда самого себя, экс-игрока Шахтера Вячеслава Шевчука и нынешнего менеджера национальной команды Андрея Шевченко.

"Команда-мечты? Вратарь – Буффон. В центре защиты – Мальдини и Рамос или Пике. Слева играл бы Марсело, справа – Кафу".

"В центре полузащиты отдал бы предпочтение Пирло, Гаттузо и Баджо. Тройка в атаке – Месси, Роналду и Шевченко. В запасе – я и Слава Шевчук", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Ранее бывший футболист отметил, что он сам всегда равняется на Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолу.