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Экс-футболист ПСЖ: Мбаппе точно не продлит контракт с парижанами

Экс-футболист ПСЖ: Мбаппе точно не продлит контракт с парижанами
08:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Жером Ротен поделился своей информацией, касаемо будущего Килиана Мбаппе.

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен рассказал, что ему известно о близости трансфера Килиана Мбаппе в мадридский Реал.

Ротен считает, что Мбаппе не станет игроком "сливочных" в этом году только из-за эпидемии коронавируса.

"Из источников я знаю, что Мбаппе уже почти был футболистом Реала. Но учитывая то, что происходит в мире в данный момент, я уверен, что переезд Килиана в Мадрид будет отложен", - рассказал он RMC.

Далее экс-футболист рассказал о переговорах по новому контракту ПСЖ с игроком.

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"Ни в коем случае продления контракта Мбаппе с ПСЖ не будет. Такое соглашение между клубом и игроком. Он останется в Париже еще на год только из-за сложившейся ситуации, а затем уедет в Мадрид", - добавил он.

Отметим, что срок действия контракта Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе, Жером Ротен.
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