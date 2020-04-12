Экс-футболист ПСЖ: Мбаппе точно не продлит контракт с парижанами

Новости спорта:Жером Ротен поделился своей информацией, касаемо будущего Килиана Мбаппе.

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен рассказал, что ему известно о близости трансфера Килиана Мбаппе в мадридский Реал.

Ротен считает, что Мбаппе не станет игроком "сливочных" в этом году только из-за эпидемии коронавируса.

"Из источников я знаю, что Мбаппе уже почти был футболистом Реала. Но учитывая то, что происходит в мире в данный момент, я уверен, что переезд Килиана в Мадрид будет отложен", - рассказал он RMC.

Далее экс-футболист рассказал о переговорах по новому контракту ПСЖ с игроком.

"Ни в коем случае продления контракта Мбаппе с ПСЖ не будет. Такое соглашение между клубом и игроком. Он останется в Париже еще на год только из-за сложившейся ситуации, а затем уедет в Мадрид", - добавил он.

Отметим, что срок действия контракта Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года.