"Кубок надо брать": Коноплянка заговорил о победе Шахтера в Лиге Европы

Новости спорта:Футболист Шахтера Евгений Коноплянка заговорил о возможной победе "горняков" в Лиге Европы

Украинский вингер Шахтера Евгений Коноплянка поделился мыслями касательно COVID-19, а также поведал, каким образом выстроен тренировочный процесс в донецком клубе в условиях карантина.

"Тяжелый момент для всего мира. Как с этим справиться? Наверное, самое простое, что мы можем сделать, – находиться дома и получать удовольствие от того времени, которого нам раньше не хватало, быть с семьей. Заниматься чем-то полезным. Остановить эту эпидемию мы можем, только находясь дома, стараясь не контактировать ни с кем.

Я тоже человек. Тоже каждое утро читаю новости и отбрасываю подальше телефон, чтобы нормально позавтракать и не забивать себе голову. И все равно мы сможем это преодолеть.

Тренерский штаб нас контролирует. Дважды в неделю у нас видеотрансляция со всей командой: тренер дает все упражнения, мы повторяем. Такая работа длится 40 минут. У кого дома есть велосипед или беговая дорожка, их тоже используем. Плюс каждый день занимаемся индивидуально, не считая воскресенья, – выходной".

Коноплянка озвучил цель "горняков" на окончание сезона: дончане хотят пробиться в финал еврокубка.

"Я вижу Шахтер в финале Лиги Европы. Дай Бог, мы в скором времени продолжим и дойдем до финала. У нас такая цель. А там уже, если в финале, нужно и Кубок брать", - приводит слова игрока официальный сайт дончан.