"Добавляли 5 минут": Манчини рассказал, как работал "Ферги Тайм"

Новости спорта:Итальянский специалист также признал, что сэр Алекс Фергюсон – великий специалист.

Бывший менеджер Манчестер Сити Роберто Манчини, который сейчас возглавляет сборную Италии, рассказал о противостояниях с Манчестер Юнайтед.

"Знаете, как работало Ферги-тайм? Если МЮ уступал на Олд Траффорд, то компенсировали не менее 5 минут. Однако если они вели в счете – две максимум.

За то время, что я тренировал "горожан", мы написали новую историю в Манчестере. Мы победили в дерби со счетом 6:1 – такого не было никогда и уже не будет. Тогда можно было добавить много минут...

Тем не менее, я признаю, что Фергюсон – великий тренер", - приводит его слова Il Sole 24 Ore.

Роберто возглавлял Ман Сити с 2009 по 2013 год. В течение этого времени он выиграл три трофея: чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны.