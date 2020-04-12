Буффон хочет продлить контракт с Ювентусом

Новости спорта:Легендарный вратарь может еще на год остаться в туринском клубе.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с туринским клубом до 2021 года, сообщает Corriere della Sera.

"Я не ухожу, потому что я в порядке. И уважаю мечты, которые у меня были в детстве. В таком возрасте я был бы в восторге, даже если бы мне сказали, что я стану вратарем Серии С", - отметил Буффон.

Если соглашение с вратарем будет заключено, то на момент его окончания Буффону будет 43 года. В ноябре будет 25 лет с момента дебюта Буффона.

Джанлуиджи в прошлом году вернулся в Ювентус после одного сезона в ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 9 голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.