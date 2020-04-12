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Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме

Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме
09:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Именитый итальянец порассуждал на тему тренерской карьеры.

Легенда Ромы Даниэле де Росси рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

"Я больше не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, я хочу возглавить Рому, но для этого нужно стать хорошим тренером. Моя задача - приносить этой команде пользу, а не просто занимать кабинет потому, что меня считают одним из символов клуба.

Хотелось бы поработать в Роме подольше, но нужно понимать, что никто не способен тренировать "волков" так же долго, как я играл за эту команду", - приводит слова де Росси Tuttomercatoweb.

Сульшер обратился с просьбой к руководству МЮ

Напомним, что в данный момент Рому тренирует бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека. После 26 туров "волки" занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А.

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ФК Рома, Футбол, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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