Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме

Новости спорта:Именитый итальянец порассуждал на тему тренерской карьеры.

Легенда Ромы Даниэле де Росси рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

"Я больше не старый футболист, я становлюсь молодым тренером. Конечно, я хочу возглавить Рому, но для этого нужно стать хорошим тренером. Моя задача - приносить этой команде пользу, а не просто занимать кабинет потому, что меня считают одним из символов клуба.

Хотелось бы поработать в Роме подольше, но нужно понимать, что никто не способен тренировать "волков" так же долго, как я играл за эту команду", - приводит слова де Росси Tuttomercatoweb.

Напомним, что в данный момент Рому тренирует бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека. После 26 туров "волки" занимают пятую строчку в турнирной таблице Серии А.