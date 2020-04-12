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Куртуа помог пилотам Формулы-1

Куртуа помог пилотам Формулы-1
10:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Участники Race For The World собрали 33 тысячи долларов в первый день соревнований.

Пилот команды Феррари Шарль Леклер организовал виртуальную серию гонок Race For The World для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

В первом этапе турнира, который состоялся 11 апреля, принял участие вратарь мадридского Реала Тибо Куртуа. Участники соревнований провели две гонки - на трассах "Яс Марина" и "Сильверстоун".

Примечательно, что в первом заезде Куртуа занял второе место, обогнав пилотов Формулы-1 Джорджа Расселла и Николя Латифи.

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По итогам первого дня турнира Леклеру удалось собрать 33 тысячи долларов. Об этом гонщик сообщил на своем Twitch-канале. Цель Race For The World - собрать за пять дней 100 тысяч долларов, которые пойдут в фонд Всемирной организации здравоохранения.

Это не первое участие Куртуа в виртуальных гонках. Ранее сообщалось, что бельгийский вратарь показал 13-й результат по итогам "Не-Гран-при Бахрейна".

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Тибо Куртуа.
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